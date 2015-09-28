Жіноча збірна України з настільного тенісу стала бронзовим призером чемпіонату Європи

В Єкатеринбурзі (Росія) завершився перший півфінальний матч командних змагань чемпіонату Європи з настільного тенісу, де жіноча збірна України програла команді Румунії з рахунком 1:3 і завоювала один з двох комплектів бронзових нагород, повідомляє офіційний сайт змагань.

У першій грі Тетяна Біленко обіграла Бернадетт Синтію Жокс з рахунком 3:0 (15:13, 12:10, 11:6), але потім українки тричі поступилися суперницям. Біленко програла свій другий матч Елізабет Самара– 0:3 (6:11, 9:11, 9:11), Маргарита Песоцька також поступилася Самара– 2:3 (11:9, 12:14, 11:13, 11:5, 9:11), а Ганна Гапонова у впертій боротьбі програла Даніелі Монтейро-Додян – 2:3 (6:11, 8:11, 12:10, 11:4, 7:11).

Раніше, під час групового турніру українки перемогли команди Голландії (3:2), Португалії (3:0) і Швеції (3:2). У чвертьфіналі наші тенісистки були сильнішими за команду Чехії – 3:1.

Другий фіналіст визначиться сьогодні ввечері в матчі Німеччина - Росія. Той, хто програє у цій грі стане володарем другого комплекту бронзових медалей.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи з настільного тенісу проходить в Єкатеринбурзі з 25 вересня по 4 жовтня.