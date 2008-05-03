Факел з Олімпійським вогнем в Макао ніс 86-річний мільярдер

Без інцидентів завершився сьогодні черговий етап естафети Олімпійського вогню в Макао (Аомінь).

Це вже другий після Гонконгу китайський спеціальний адміністративний район, що прийняв факел пекінських Ігор, повідомляє ІТАР-ТАСС.

Забіг вулицями колишнього португальського володіння з неоголошених причин було скорочено до трьох годин замість запланованих семи. В ньому брали участь 120 факелоносців - спортсменів, політичних і громадських діячів, а також бізнесменів.

Честь нести факел першим удостоївся місцевий чемпіон із бойових мистецтв Лян ХУНМІН. Він передав естафету 86-річному мільярдеру Стенлі ХО, головному магнату індустрії казино в Макао, "гральній столиці" Азії.

Забіг стартував на набережній біля тематичного туристичного комплексу під назвою "Рибальська пристань" і там же закінчився. Порядок забезпечували 2,2 тисячі поліцейських і дві колони переодягнених у спортивну форму охоронців-бігунів, які постійно супроводжували факелоносців.

Як і в Гонконзі, не обійшлося без оригінального етапу транспортування вогню по водоймі командами веслярів на вузьких швидкохідних човнах у формі дракона.

Із Макао Олімпійський вогонь відправляється на південнокитайський курортний острів Хайнань, де естафета стартує в неділю.