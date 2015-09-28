Беланда не потрапив в заявку на матч київського "Динамо" у Лізі чемпіонів з "Маккабі"

У складі делегації 20 гравців першої команди, повідомляє прес-служба ФК "Динамо" (Київ).

Беланда в неділю поскаржився на болі в животі і з цієї причини всього дня не тренувався.

В заявку на виїзний поєдинок також не потраплять Євген Макаренко, Лукаш Теодорчик, Микита Бурда та Сергій Мякушко.

Склад команди, яка вирушила до Ізраїлю, виглядає наступним чином: воротарі - Олександр Шовковський, Олександр Рибка, Георгій Бущан, захисники Данило Сілва, Євген Хачеріді, Александар Драгович, Домагой Віда, Виторино Антунеш, півзахисники - Олег Гусєв, Денис Гармаш, Мігель Велозу, Сергій Сидорчук, Сергій Рибалка, Віталій Буяльський, Дерлиз Гонсалес, Радосав Петрович, Микола Морозюк, нападники - Андрій Ярмоленко, Артем Кравець, Жуніор Мораэс.

У заявку на матч з цього списку потраплять 18 гравців.

Як повідомляв УНІАН, матч "Динамо" - "Маккабі" розпочнеться 29 вересня о 21:45. Гра пройде в Хайфі на полі стадіону «Саммі Офер».