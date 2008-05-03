15 спортсменів упали в гірську річку під час змагань у Прикарпатті

В Івано-Франківській області під час проведення Чемпіонату України з техніки водного туризму гірськими рятувальниками МНС було врятовано 15 спортсменів, човни яких перекинулися.

Як повідомив УНІАН начальник прес-служби МНС Ігор КРОЛЬ, 2 травня поблизу села Бистрець Верховинського району на річці Чорний Черемош продовжувався Чемпіонат України з техніки водного туризму у складі 250 учасників.

Під час забезпечення безпеки змагань рятувальниками Івано-Франківського та Львівського гірських пошуково-рятувальних загонів МНС були врятовані 15 спортсменів, які впали у воду внаслідок перевертання човнів. Стан здоров’я потерпілих задовільний.