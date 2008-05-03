Олімпійський вогонь прибув у Макао
11:09, 03 травня 2008Спорт
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У Гонконзі естафета пройшла без інцидентів
Олімпійський вогонь сьогодні прибув у китайський адміністративний район Макао.
Це останній етап естафети перед початком подорожі факела по 100 містах основної території Китаю - на шляху до головного олімпійського стадіону в Пекіні, повідомляє радіо «Свобода».
У Макао вогонь прибув з Гонконгу, де естафета пройшла без інцидентів.
Попередні етапи маршруту олімпійського вогню в ряді країн Європи, США і Азії супроводжувалися акціями протесту проти політики КНР у Тибеті.
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