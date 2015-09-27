"Дніпро" повернувся на 3-е місце в турнірній таблиці української Прем'єр-ліги

Завершилися матчі 9-го туру чемпіонату України з футболу, за підсумками яких дніпропетровський "Дніпро" набрав 17 очок і вийшов на 3-е місце в турнірній таблиці.

"Дніпро" в одному з центральних матчів туру обіграв у Харкові "Металіст" з рахунком 2:1. Дніпропетровці вийшли вперед у матчі на 39-й хвилині, завдяки грубій помилці суперника. Дмитро Рижук забив гол у власні ворота. Втім, на початку другого тайму, на 52-й хвилині Володимир Прийомов зрівняв рахунок. Вирішальний епізод у грі стався на 70-й хвилині, коли Матеус взяв ініціативу на себе, від центру поля добіг до штрафної "Металіста" і точно пробив низом у ближній кут.

Також виграла свій матч луцька "Волинь", яка має однакову кількість очок з "Дніпром", але поступається дніпропетровцям за додатковими показниками. "Волинь" у західноукраїнському дербі обіграла "Карпати" у Львові - 2:0. У цій грі також не обійшлося без автоголу. Якщо рахунок відкрив гравець "Волині" Сергій Кравченко, то збільшив перевагу гостей Андрій Гітченко, який відправив м'яч у власні ворота.

Луганська "Зоря", яка знаходилася раніше на 3-му місці, сьогодні втратила важливі очки в матчі з "Олександрією" - 1:1. Крім того, одеський "Чорноморець" і полтавська "Ворскла" зіграли внічию - 0:0, а "Сталь" з Дніпродзержинська розгромила запорізький "Металург" - 3:0.

Після 9-ти турів у турнірній таблиці у київського "Динамо" 25 очок, донецького "Шахтаря" - 22, "Дніпра" та "Волині" - по 17, "Зорі" - 16, "Ворскли" - 15.