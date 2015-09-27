УПЛ, 9-й тур, "Карпати" - "Волинь": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Львові проходить матч чемпіонату України з футболу, в якому "Карпати" на своєму полі приймають луцьку "Волинь".

У цій грі зійшлися команди, які займають 6-7 місця в турнірній таблиці.

Західноукраїнське дербі – це вже гарантія непрохідного матчу. До того ж, цього разу це зустріч одночасно і географічних, і турнірних сусідів, де особистості тренерів призводять до відносних успіхів. Принаймні, зараз команди знаходяться в табелі про ранги помітно вище підсумків попереднього сезону. Більш рівно зараз виглядають лучани, адже мають лише 2 поразки від беззаперечних фаворитів, а з усіма іншими дають результат. Окремо варто відзначити гостьову серію «Волині» - вона не програє на чужих полях ще з минулого сезону – після 25 квітня. З тих пір 4 перемоги і 2 нічиїх зобов'язують до всебічної поваги.

«Карпати» трохи заспокоїлися – спочатку у результаті переможної серії, а потім поразками від лідерів, за які, як правило, строго не судять. А справжній тривожний дзвінок пролунав після гучного конфузу в Олександрії. І якщо галичани не покладуть край поразкам зараз, то позитивні відгуки місячної давнини, швидше за все, зміняться прямо протилежні.

І ще одна відмінність цього суперництва – воно взагалі не тяжіє до компромісів, хоча в Луцьку вже мали місце нічиї. У Львові ще жодного разу на рівні еліти очки так і не були поділені між 2-ма самобутніми представниками західного футбольного регіону.

На котируваннях букмекерських контор фаворитом гри з мінімальною перевагою є "Карпати", на перемогу яких ставки приймаються з коефіцієнтом 2,32 до 1. У той час, на успіх "Волині" можна поставити з коефіцієнтом 2,88 до 1, а на нічию - 3,20 до 1.

Матч "Карпати" - "Волинь" розпочнеться о 19.30. ТВ-трансляцію гри проведе телеканал 2+2.