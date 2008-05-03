Блискавка вдарила у футбольне поле і поранила 8 гравців

Вісім футболістів постраждали у п`ятницю у В`єтнамі від удару блискавки на футбольному майданчику, зокрема, двоє людей втратили свідомість, повідомляє національне телебачення.

За словами представника місцевої футбольної асоціації, інцидент стався вдень на стадіоні провінції Віньлонг на півдні країни. Удар блискавки на десятій хвилині матчу між командами провінцій Віньлонг і Кієнзьанг збив з ніг вісім футболістів, деякі з них знепритомніли.

Найсерйозніше постраждав півзахисник команди Кієнзьанг. Від удару блискавки у нього зупинилося серце, лікарі зафіксували стан клінічної смерті. Його вдалося врятувати. Подібний інцидент вперше стався у В`єтнамі.

Газета.ру