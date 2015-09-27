УПЛ, 9-й тур, "Чорноморець" - "Ворскла": відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Одесі проходить матч 9-го туру чемпіонату України з футболу, в якому "Чорноморець" приймає на своєму полі полтавську "Ворсклу".

Зустрічаються команди, які займають, відповідно, 13-е і 5-е місця в турнірній таблиці.

Команди вдруге за поточний тиждень будуть мірятися силами. У середу, в матчі 1/8 фіналу Кубка України, полтавчани виграли у гостях з рахунком 1:0. Єдиний гол на 34-й хвилині забив Младен Бартулович.

Таким чином, сьогодні у одеситів буде чергова спроба здобути першу в нинішньому році перемогу. А для «Ворскли» не стоїть питання – не програти. Звичайно, Василь Сачко зажадає тільки максимального заробітку очок. І підстави для цього є, якщо виходити саме з якості гри. Полтавці додають не тільки по ходу сезону, а і в кожній окремо взятій з останніх ігор. Так було і в грі на Кубок: незважаючи на те, що єдиний гол гості забили ближче до перерви, у другій 45-хвилинці вони були повновладними господарями становища.

Втрати є з обох сторін. І якщо у «моряків», це банальна дискваліфікація, то «Ворскла» знову не зможе розраховувати на Олександра Скляра, а також на Ігоря Пердуту, який у середу зламав палець на нозі.

На котируваннях букмекерських контор знову фаворитом вважається "Ворскла", на перемогу якої ставки приймаються з коефіцієнтом 1,58 до 1. У той же час, на нічию можна поставити з розрахунку 3,55 до 1, а на перемогу "Чорноморця" - 5,68 до 1.

Матч "Чорноморець" - Ворскла" розпочнеться о 17.00. ТВ-трансляцію гри проведе телеканал 2+2.