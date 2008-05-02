Перший тріумф Блохіна в Москві

Олег Блохін здобув першу перемогу в чемпіонаті Росії. З нищівним рахунком 3:0 в Нальчику Москва обіграла традиційно сильний удома Спартак, повідомляє Football.ua.

Городяни вирішили не відкладати забиті м`ячі далеко в кошик і узялися за справу вже в першому таймі. На 21-ій хвилині рахунок був відкритий. Годунка збили в штрафній господарів, а Адамов, що повністю одужав після травми, реалізував вирок ударом з одинадцятиметрової позначки.

Через три хвилини рахунок був подвоєний. Той же Адамов зробив дубль, першим встигнувши на добивання м`яча після удару Бистрова і сейва Хоміча. Ще в кінці першого тайму рахунок міг стати 3:0, але Калешин, обігравши Ятченкі, не зумів переграти кіпера спартаківців.

Проте, Москва зуміла довести рахунок до розгромного. М`яч після удару Годунка зі штрафного зачепив когось зі стінки і залетів у ворота повз кіпера Спартака.

Вітаємо Олега Блохіна з першою перемогою на посаді тренера Москви.

Результати матчів 8 туру чемпіонату Росії Рубін - Спартак (Москва) 0:3

Спартак (Нальчик) - Москва 0:3

Крилья Совєтов - Амкар 2:0

Шинник - Динамо 2:0