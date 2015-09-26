"Динамо" і "Шахтар" виграли матчі 9-го туру Прем'єр-ліги

У Києві завершилися матчі 9-го туру чемпіонату України з футболу, в яких "Шахтар" у донецькому дербі обіграв "Олімпік" (3:2), а "Динамо" виявилося сильнішим за ужгородську "Говерлу" - 2:0.

Команди зберегли перші дві позиції в турнірній таблиці Прем'єр-ліги.

"Шахтар" здобув перемогу над земляками з "Олімпіка" у впертій боротьбі, в самій кінцівці матчу. У цій грі було призначено три пенальті (один 11-метровий нереалізований) і два гравці були вилучені з поля. "Шахтар" залишився в меншості вже на 16-й хвилині, коли червону картку отримав Іван Ордець. А вже за хвилину, на 17-й, рахунок відкрив гравець "Олімпіка" Гегам Кадимян. На 38-й хвилині Алекс Тейшейра реалізував пенальті і зрівняв рахунок. На 67-й хвилині Володимир Лисенко знову вивів "Олімпік" вперед, а за десять хвилин, на 77-й, Секу Конде був вилучений з поля, що стало фатальною подією для другої донецької команди. Після того, як суперники зрівнялися за кількістю гравців, "Шахтар" миттєво зрівняв і рахунок - на 78-й хвилині Даріо Срна реалізував пенальті - 2:2. А на 90-й хвилині Алекс Тейшейра забив переможний гол - 3:2.

У матчі "Динамо" - "Говерла" яскравих подій було куди менше. У грі проти своїх дублерів (переважна більшість гравців основного складу ужгородської команди орендовані у "Динамо") кияни виявилися значно сильнішими. На 33-й хвилині Артем Кравець відкрив рахунок, а на 60-й Олег Гусєв подвоїв перевагу господарів поля - 2:0.

Таким чином. на даний момент у "Динамо" 25 очок, "Шахтаря" - 22. Команди, що йдуть на 3-6 місцях - "Зоря", "Дніпро", "Ворскла" і "Волинь" - свої матчі проведуть у неділю, 27 вересня.