УПЛ, 9-й тур, "Динамо" - "Говерла": відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Києві проходить матч 9-го туру чемпіонату України з футболу, в якому "Динамо" приймає на своєму полі ужгородську "Говерлу".

Зустрічаються команди, які посідають 1-е і 8-е місця в турнірній таблиці.

Певною мірою цей матч можна назвати дербі. Адже основа ужгородської команди зараз складається з динамівців-дублерів. І господарі заздалегідь вирішили, що всі орендовані футболісти отримають право вийти на газон НСК «Олімпійського» у зустрічі, яка, мабуть, буде означати для гостей більше, ніж для господарів.

Разом з тим, «Говерлі» буде явно не вистачати 2-х дискваліфікованих виконавців, які є чи не найбільш досвідченими в нинішній заявці. Так чи інакше, а В'ячеслав Грозний знайде заміну і зробить багато для цікавого футболу, де він спробує налаштувати футболістів на сенсацію.

До сьгоднішніго дня «Динамо» на внутрішній арені лише раз втратило очки, а його наступний суперник тільки раз програв за 8 турів. Кияни будуть мати мінімум часу на переліт і підготовку до гостьової зустрічі з «Маккабі» - тому варто очікувати стартового штурму господарів, щоб швидше вирішити долю матчу, а зайві сили і нерви поберегти на майбутнє.

На котируваннях букмекерських контор явним фаворитом гри є "Динамо", ставки на перемогу якого приймаються з коефіцієнтом 1,10 до 1, на нічию - 7,97 до 1, а на перемогу "Говерли" - 19,48 до 1.

Матч "Динамо" - "Говерла" розпочнеться о 19.30. ТВ-трансляцію гри проведе телеканал 2+2.