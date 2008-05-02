28 тур Чемпіонату України з футболу: завершилося харківське дербі

17:56, 02 травня 2008
Спорт
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Нерви сильніше у Металіста

Сьогодні відбувся один матч 28 туру Чемпіонату України з футболу. У харківському дербі сильнішим був Металіст, який забив два голи з інтервалом у 3 хвилини. Спочатку Девіч реалізував пенальті, а потім відзначився ще раз, вже з гри.

Чемпіонат України

28 тур

Металіст

- ФК Харків 2:0

Голи: Девіч 58 (пен), 61

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