Міністерство молоді та спорту запроваджує санкції проти РФ

Міністр спорту Ігор Жданов своїм наказом заборонив співпрацювати с російскими агентами ринку. Про це він повідомив на власній сторінці у Facebook.

«На виконання Указу Президента України, рішень РНБО та доручень Прем'єр-міністра - Міністерство молоді та спорту запроваджує санкції відносно РФ. Моїм наказом по міністерству та всім державним підприємствам, що знаходяться у сфері нашого управління заборонено:

- використовувати російські антивіруси Dr. Web та лабораторії Kaspersky;

- здійснювати закупівлю товарів, робіт та послуг у російських компаній, що потрапили до санкційного списку України;

- здійснювати розрахунково-касове обслуговування у юридичних осіб, які підпадають під санкції.

Окупанти та їх посіпаки мають нести повну і максимально жорстку відповідальність за свої дії! І це тільки початок», - повідомив Міністр.