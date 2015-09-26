Міністерство молоді та спорту запроваджує санкції проти РФ
Міністр Жданов підписав відповідний наказ.
Міністр спорту Ігор Жданов своїм наказом заборонив співпрацювати с російскими агентами ринку. Про це він повідомив на власній сторінці у Facebook.
«На виконання Указу Президента України, рішень РНБО та доручень Прем'єр-міністра - Міністерство молоді та спорту запроваджує санкції відносно РФ. Моїм наказом по міністерству та всім державним підприємствам, що знаходяться у сфері нашого управління заборонено:
- використовувати російські антивіруси Dr. Web та лабораторії Kaspersky;
- здійснювати закупівлю товарів, робіт та послуг у російських компаній, що потрапили до санкційного списку України;
- здійснювати розрахунково-касове обслуговування у юридичних осіб, які підпадають під санкції.
Окупанти та їх посіпаки мають нести повну і максимально жорстку відповідальність за свої дії! І це тільки початок», - повідомив Міністр.