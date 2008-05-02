Москва не одержить прибутку від фіналу Ліги чемпіонів?

Глава Дирекції спортивних і видовищних заходів Москви Олександр Полінський повідомив, що столиця Росії не одержить ніякого прибутку від проведення фіналу Ліги чемпіонів, який відбудеться 21 травня на БСА "Лужнікі".

"З точки зору прибутковості цей захід абсолютний невигідний для міста. Москва не одержить ніякого прибутку. За винятком тих коштів, які місто одержить у вигляді податків від готельного і ресторанного бізнесу. Сфера обслуговування пристойно заробить на приїзді вболівальників, туристів.

УЄФА перераховує місту 20% від виручки за квитки. Це приблизно 30-35 мільйонів рублів (1,47 мільйона доларів). І заплатить премію у розмірі 1,2 мільйонів швейцарських франків (1,15 мільйона доларів). Але цього буде недостатньо, щоб покрити всі витрати міста на цей захід. Особливо якщо врахувати реконструкцію "Лужніків", - розповів Полінський.

Чемпионат.ру