Запорізький "Металург" продовжить існування: у клубі виплатили зарплату

Інформація про те, що ФК "Металург" (Запоріжжя) буде розпущений 25 вересня, яка з'явилася напередодні, не підтвердилася. Більш того, гравцям команди виплатили зарплату, повідомляє прес-аташе "металургів" Роман Акбаш.

"Ну все - "Металург" буде довго жити:) Телеканал Футбол нас "поховав", а хлопців-футболістів не тільки не распутили, але ще і зарплату сьогодні дали. Сподіваюся, колеги-журналісти напишуть про те, що "Металург" не розпустили сьогодні, так само активно, як вони проанонсували зворотне", - зазначив Акбаш.

Також він додав: "Пост не означає, що проблеми Металурга раптом розв'язалися. Просто сьогодні, всупереч повідомленням ЗМІ, команду не розпустили. На жаль, поки мені додати нічого".

Як повідомлялося напередодні, 25 вересня має відбутися збори команди і керівництва клубу ФК "Металург", на якому команди повинні були оголосити про розпуск.