Кубок УЄФА: суперник Зеніта визначився в серії пенальті

Точний удар Начо Ново в серії одинадцятиметрових після 180 безгольових хвилин півфінального протистояння з "Фіорентіною" забезпечив "Рейнджерс" зустріч з "Зенітом" у фіналі Кубка УЄФА, який пройде 14 травня на стадіоні "Сіті оф Манчестер", повідомляє офіційний сайт УЄФА

Свого першого удару в площину воріт гості завдали лише за тринадцять хвилин до кінця основного часу, та і голевим цей епізод можна назвати тільки з натяжкою. Паралельно команда Чезаре Пранделлі, що домінувала по ходу всього поєдинку, відчайдушно намагалася завершити голом хоч би одну з своїх численних атак. Так і не впоравшись з цим завданням, італійці поплатилися за це в післяматчевій лотереї. Воротар "Фіорентіни" Себастьєн Фрей парирував перший же удар капітана "Рейнджерс" Баррі Фергюсона, але сейв Ніла Александера після пострілу Фабіо Ліверані і промах Крістіана Вьєрі подарували команді Уолтера Сміта місце у фіналі.

Кубок УЄФА

1/2 фіналу

Матч у відповідь

"Фіорентіна" (Італія) - "Рейнджерс" (Шотландія) - 0:0. Пенальті - 2:4

Перший матч - 0:0