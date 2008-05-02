Кубок УЄФА: суперник Зеніта визначився в серії пенальті
Вьєрі може посипати голову попелом
|Переможний... Фото АР
Свого першого удару в площину воріт гості завдали лише за тринадцять хвилин до кінця основного часу, та і голевим цей епізод можна назвати тільки з натяжкою. Паралельно команда Чезаре Пранделлі, що домінувала по ходу всього поєдинку, відчайдушно намагалася завершити голом хоч би одну з своїх численних атак. Так і не впоравшись з цим завданням, італійці поплатилися за це в післяматчевій лотереї. Воротар "Фіорентіни" Себастьєн Фрей парирував перший же удар капітана "Рейнджерс" Баррі Фергюсона, але сейв Ніла Александера після пострілу Фабіо Ліверані і промах Крістіана Вьєрі подарували команді Уолтера Сміта місце у фіналі.
Кубок УЄФА
1/2 фіналу
Матч у відповідь
"Фіорентіна" (Італія) - "Рейнджерс" (Шотландія) - 0:0. Пенальті - 2:4
Перший матч - 0:0