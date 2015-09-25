Прокуратура Швейцарії порушила кримінальну справу щодо президента ФІФА Блаттера

Швейцарська прокуратура порушила кримінальну справу щодо президента Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА) Йозефа Блаттера, повідомляє ТАСС з посиланням на офіційний сайт Міністерства юстиції і поліції Швейцарії.

В п'ятницю була скасована прес-конференція Блаттера за підсумками засідання виконкому ФІФА, що відбулося у Цюріху 24-25 вересня. Управління генерального прокурора Швейцарії допитало Блаттера після засідання виконкому. Стосовно глави ФІФА відкриті справи за підозрою в злочинній халатності і розкраданні.

За інформацією прокуратури Швейцарії, 12 вересня 2005 року Блаттер підписав контракт з Карибським футбольним союзом з продажу прав на телетрансляцію чемпіонатів світу 2010 і 2014 років, який був невигідний ФІФА. Також прокуратура підозрює Блаттера в тому, що він при підписанні цієї угоди порушив свої обов'язки і діяв проти інтересів ФІФА.

Крім того, Блаттер "підозрюється в незаконному платіжу голові Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Мішелю Платіні в розмірі 2 млн швейцарських франків з коштів ФІФА, який нібито був зроблений за виконання робіт у період січень 1999 - червень 2002 рр. та проведено в лютому 2011 року", - сказано в повідомленні. Платіні надав прокуратурі Швейцарії інформацію з цього приводу.

Також повідомляється, що прокуратура провела обшуки в штаб-квартирі ФІФА і офісі Блаттера, в результаті яких було вилучено дані.

В кінці травня розгорівся найбільший скандал в історії ФІФА, коли в Цюріху за запитом американського правосуддя швейцарська поліція затримала сімох високопоставлених чиновників організації за підозрою в корупції. Всього звинувачення були пред'явлені 14 колишнім і чинним футбольним чиновникам.

За даними Міністерства юстиції США, за 24 роки вони отримали хабарі на суму близько $150 млн. Одночасно з цим стало відомо, що швейцарська поліція порушила кримінальну справу стосовно групи невідомих осіб, пов'язаних з відмиванням грошей під час виборів країн-організаторів ЧС-2010, ЧС-2018 і ЧС-2022. Генпрокуратура США і швейцарська влада тісно співпрацюють у справі про корупцію ФІФА, але зазначають, що кожен з органів веде своє розслідування.

Глава ФІФА Йозеф Блаттер на конгресі організації 29 травня був переобраний на черговий термін, проте через чотири дні оголосив про відхід у відставку на тлі корупційних скандалів.

Виконком ФІФА 20 липня постановив, що вибори нового президента організації пройдуть 26 лютого наступного року. До цього часу він буде виконувати обов'язки голови організації.