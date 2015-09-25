Чемпіонат світу-2022 з футболу пройде взимку

Виконком Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА) затвердив терміни проведення Чемпіонату світу 2022 року - з 21 листопада по 18 грудня, повідомляється на офіційному сайті організації.

Рішення прийнято через особливості клімату в Катарі, зокрема, надмірної спеки в липні. У цьому місяці традиційно проходять матчі фінальної частини ЧС.

Крім того, на засіданні Виконкому голова Комітету з реформи ФІФА-2016, Франсуа Карра поінформував членів про роботу його комісії і сказав, що він представить набір рекомендованих пропозицій щодо реформи організації на засіданні Виконкому у грудні.

Також Виконком ФІФА ухвалив рішення про те, що клуби не зобов'язані відпускати гравців у збірні команди для участі в Олімпійських іграх-2016 в Ріо-де-Жанейро, тому що цей турнір не входить в офіційний календар міжнародних змагань ФІФА.

Виконком ФІФА проходив 24-25 вересня в штаб-квартирі організації в Цюріху (Швейцарія).