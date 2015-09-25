Бій Кличко - Ф'юрі перенесений через травму українця

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями IBF/WBA/WBO/IBO Володимир Кличко не зможе взяти участь в титульному бою проти Тайсона Ф'юрі, повідомляє німецька Bild.

Зокрема, Кличко заявив: "Я приношу вибачення перед всіма уболівальниками, своїм суперником Тайсоном Ф'юрі і своїм менеджером Берндом Бенте. Це - прикра випадковість. На наступному тижні ми оголосимо нову дату бою. Всі придбані вболівальниками квитки будуть в силі і на наступний бій".

Разом з тим, за інформацією джерела Sportbox.ru у команді Кличка, у Володимира під час тренування стався розрив сухожилля в ікрі. Травму він отримав у четвер на тренувальній базі в австрійському Гоїнгу, куди прибув для проведення останнього підготовчого етапу до бою з Ф'юрі.

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко - Ф'юрі повинен був відбутися 24 жовтня в німецькому Дюссельдорфі.