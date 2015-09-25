Екс-чемпіон Європи допоможе Кличку у підготовці до бою з Тайсоном Ф'юрі

Екс-чемпіон Європи в суперважкій вазі фін Роберт Хеленіус стане одним зі спаринг-партнерів українця Володимира Кличка (64-3, 54 КО) під час його підготовки до бою з британцем Тайсоном Ф'юрі, повідомляє Boxing News.

Зріст боксера з Фінляндії складає 200 см, а вага — майже 114 кг, що практично ідеально підходить для спарингу саме перед боєм з Ф'юрі.

Також підтверджено участь у підготовці Кличка-молодшого ще одного скандинавського гіганта — шведа Адріана Граната, зріст якого становить 202 см, а вага — 115 кг

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко - Ф'юрі відбудеться 24 жовтня в німецькому Дюссельдорфі.