Максим Калініченко повернувся на поле
17:57, 01 травня 2008Спорт
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Вперше після тривалої перерви
Максим Калініченко повернувся на поле після тривалої перерви, викликаної травмою (розрив хрестоподібних зв`язок коліна). Український півзахисник зіграв поєдинок за молодіжну команду московського "Спартака". Першого травня футболісти молодіжки "Спартака" в рамках восьмого туру Росгосстрах чемпіонату Росії на виїзді розгромили однолітків з казанського "Рубіна" - 4:1.
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