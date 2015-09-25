Пхьончхан починає зводити Олімпійське селище до Ігор-2018

Про це було заявлено під час 5-го візиту Координаційної комісії Міжнародного Олімпійського Комітету, повідомляє прес-служба НОК України.

За три дні експерти заслухали звіти по всім напрямкам підготовки до найголовніших стартів чотирьохріччя та відвідали спортивні об’єкти, які знаходяться у стадії зведення.

Зокрема, Олімпійське селище зможе прийняти майже 3500 атлетів з усього світу. Під час його будівництва використовуватимуться екологічно чисті матеріали з максимально доступним дизайном. Саме розміщення в селищі буде у формі багатофункціональних квартир.

Голова Координаційної комісії МОК Гунілла Ліндберг відзначила вражаючий прогрес у підготовці до Ігор-2018 у порівнянні з минулим візитом до Пхьончхану, але заявила, що чимало роботи ще належить зробити.

«Підготовка до Олімпійських ігор йде добре. Як і раніше, залишається сильною підтримка Ігор усіма місцевими партнерами. Об’єкти зводяться швидкими темпами. Поки ви готуєтеся до перших тестових змагань, ми закликаємо вас прискорити цю роботу і звернути увагу на всі необхідні деталі, - наголосила Гунілла Ліндберг. - Це найкращий спосіб до виконання нашої головної мети - проведення найкращих зимових Олімпійських ігор, які могла б запропонувати світові Південна Корея».

Наступний візит Координаційної комісії МОК запланований на березень 2016 року.

XXIII зимові Олімпійські ігри відбудуться у корейському Пхьончхані з 9 по 25 лютого 2018 року.