Запорізький "Металург" може припинити виступи у Прем'єр-лізі

На п'ятницю запланована зустріч керівництва клубу з футболістами та тренерським штабом про розпуск команди, повідомляє «Футбол NEWS».

У той же час, головний тренер команди Анатолій Чанцев зазначає: "Насправді, вперше про це чую. Команда проводить останні дні а звичайному режимі - тренування, все як завжди".

На даний момент команда займає останнє 14-е місце в турнірній таблиці української Прем'єр-ліги. На рахунку "Металурга" 3 очки після 8-ми проведених матчів.

Як повідомляв УНІАН, раніше, 8 вересня, керівництво ФК "Металург" (Запоріжжя) повідомляло про припинення фінансування клубу власником з 1 жовтня.