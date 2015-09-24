Денис Гармаш продовжив контракт з київським "Динамо" до 2018 року

25-річний півзахисник Денис Гармаш підписав нову угоду з київським «Динамо», яка буде діяти до 2018 року, повідомляє прес-служба "Динамо".

Свій перший офіційний матч за «біло-синіх» Гармаш провів виступаючи за «Динамо-3» 10 квітня 2007 року проти ФК «Єдність» (1:2).

Дебютним поєдинком у першій команді для нього став домашній матч з донецьким «Металургом» (3:1), проведений 31 серпня 2009 року.

Всього за різні динамівські команди він в чемпіонатах України в 2-й, 1-й лізі і УПЛ провів 156 матчів, в яких забив 19 голів. У Кубку України зіграв 14 поєдинків, два голи. В єврокубках – 26 ігор, два забитих м'ячі.

У складі київського «Динамо» Денис Гармаш став володарем Суперкубка України в 2011 році, Кубка України в 2014 і 2015 роках і чемпіоном України сезону 2014/15.