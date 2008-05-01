Російська збірна привезе на Олімпійські ігри... червоного Чебурашку (фото)

Мультиплікаційний герой Чебурашка на Олімпійських іграх 2008 року в Пекіні - як і на Іграх 2004 і 2006 років - залишиться талісманом олімпійської збірної Росії, але стане червоним. Про це Агентству спортивної інформації «Весь спорт» повідомив автор ідеї, глава групи компаній Bosco di Ciliegi Михайло Куснірович.

«У Китаї червоний колір - це колір абсолютного, безмежного успіху, - сказав Михайло Куснірович. - На Русі «червоний» означає - «красивий». Сподіваюся, саме такими на Олімпійських іграх в Пекіні будуть російські спортсмени - красиві і удачливі. Ми дуже розраховуємо, що вже традиційний талісман нашої олімпійської команди дійсно принесе нашим улюбленим спортсменам успіх і від цього стане ще більш коханим».

Нагадаємо, що талісман Чебурашка на літніх Олімпійських іграх 2004 року в Афінах був виконаний в традиційному мультиплікаційному коричневому кольорі, а на зимових Олімпійських іграх 2006 року в Туріні - в білому кольорі.