Результати півфінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА

Закінчилися півфінальні матчі Ліги Чемпіонів УЄФА

Челсі - Ліверпуль 3:2 (Дрогба 33, 105, Лемпард 98 пен. - Торрес 64, Бабел 127).

Основний час закінчвся з рахунком 1:1. На 8-й хвилині додаткового часу Лемпард реалізує пенальті - 2:1, на 15-й - Дрогба робить рахунок 3:1. Бабел на 127-й хвилині скорочує розрив. 3:2. За дві хвилини до кінця на заміну вийшов Шевченко.

За наслідками двох матчів - в першому була нічия 1:1 - до фіналу пройшов Челсі.

Нагадаємо, що напередодніМанчестер Юнайтед виграв у Барселони 1:0 (Скоулз 14).

За наслідками двох матчів - в першому була нічия 0:0 - у фінал пройшов Манчестер.

Фінальний матч Ліги чемпіонів відбудеться 21 травня в Москві.