Закінчився основний час матчу Челсі – Ліверпуль

Закінчився основний час в другому з матчей-відповідей півфінальних матчів Ліги Чемпіонів УЕФА

Челсі - Ліверпуль 1:1 (Дрогба 33 - Торрес 64).

За підсумком двох матчів - в першому також була нічия 1:1 - сильніший не визначився, призначено додатковий час.

Тренер Манчестера Юнайтед сер Алекс Фергюсон, який здобув учора путівку до фіналу, чекає свого майбутнього суперника на трибуні.