Закінчився основний час матчу Челсі – Ліверпуль
23:34, 30 квітня 2008Спорт
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Алекс Фергюсон все ще чекає суперника
Закінчився основний час в другому з матчей-відповідей півфінальних матчів Ліги Чемпіонів УЕФА
Челсі - Ліверпуль 1:1 (Дрогба 33 - Торрес 64).
За підсумком двох матчів - в першому також була нічия 1:1 - сильніший не визначився, призначено додатковий час.
Тренер Манчестера Юнайтед сер Алекс Фергюсон, який здобув учора путівку до фіналу, чекає свого майбутнього суперника на трибуні.
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