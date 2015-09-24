Українець Ельянов вийшов у півфінал Кубка світу з шахів

Матч завершився з рахунком 1,5:0,5 очка, повідомляє офіційний сайт змагань.

Напередодні, граючи білими фігурами, Ельянов зумів обіграти свого суперника. А вже сьогодні, у партії чорними українець зумів вибудувати надійну оборону і змусив суперника погодитися на нічию.

У півфіналі Ельянов зіграє з переможцем матчу Шахріяр Мамедьяров (Азербайджан) - Сергій Карякін (Росія). Тут після двох основних партій зберігається нічия - 1:1. Переможець буде визначений 25 вересня в додаткових партіях з укороченим контролем часу.

Як повідомляв УНІАН, Кубок світу з шахів проходить в Баку з 10 вересня по 5 жовтня.