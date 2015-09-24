Українець Ельянов вийшов у півфінал Кубка світу з шахів
16:51, 24 вересня 2015Спорт
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У Баку завершилися основні партії 1/4 фіналу Кубка світу з шахів, в рамках яких українець Павло Ельянов обіграв Хікару Накамуру зі США.
bakuworldcup2015.com
Матч завершився з рахунком 1,5:0,5 очка, повідомляє офіційний сайт змагань.
Напередодні, граючи білими фігурами, Ельянов зумів обіграти свого суперника. А вже сьогодні, у партії чорними українець зумів вибудувати надійну оборону і змусив суперника погодитися на нічию.
У півфіналі Ельянов зіграє з переможцем матчу Шахріяр Мамедьяров (Азербайджан) - Сергій Карякін (Росія). Тут після двох основних партій зберігається нічия - 1:1. Переможець буде визначений 25 вересня в додаткових партіях з укороченим контролем часу.
Як повідомляв УНІАН, Кубок світу з шахів проходить в Баку з 10 вересня по 5 жовтня.
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