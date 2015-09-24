Українка Світоліна не змогла вийти у чвертьфінал турніру в Токіо (відео)

У Токіо (Японія) завершився матч 2-го кола тенісного турніру "Toray Pan Pacific Open", у якому Еліна Світоліна програла Агнешці Радванській (Польща), повідомляє Великий теніс України.

Матч завершився з рахунком 4:6, 1:6.

Стартовий сет поєдинку проходив у рівній боротьбі, а Світоліній навіть вдалося заробити три брейк-поїнти. Втім, взяти подачу суперниці українка не змогла, а ось Радванська успішно скористалася єдиним брейком, який одночасно був і сетболом.

У другій партії тенісистка з Польщі розвинула свій успіх, захопивши лідерство (2-0). Хоча Еліна відразу ж і зробила зворотний брейк, чинити більший опір своїй суперниці Світоліна не змогла.

Раніше сьогодні інша українка Ольга Савчук у парі з Сюй Іфань (Китай) програли в матчі 1/4 фіналу дуету Юн-Янь Чан (Тайвань, 2) / Хао-Чин Чань (Тайвань, 2) 6-2 1-6 8-10.

Турнір у Токіо триватиме до 27 вересня.