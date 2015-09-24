Тренер "Зорі" Вернидуб хоче "зачепити" Кубок України

Головний тренер луганської «Зорі» Юрій Вернидуб після першого матчу Кубку України з харківським "Геліосом" заявив, що своїм головним завданням вважає перемогу в турнірі, повідомляє прес-служба ФК "Зоря".

"Як тренер, ще поки нічого не вигравав. Звичайно, мені хочеться щось виграти. Думаю, хлопці такої ж думки. Лягаю спати з питанням – коли ж ми вже що-небудь зможемо «зачепити»? Дасть Бог вийде, і тоді я буду найщасливішою людиною. Є шанс поборотися за призові місця. Будемо робити все для того, щоб не поступитися, а якщо поступимося, то в боротьбі і по-чоловічому. Будемо прикладати максимум зусиль, для того, щоб луганська «Зоря», нехай ми зараз знаходимося не вдома, нарешті щось виграла. Ми зобов'язані зробити подарунок нашим уболівальникам, які зараз знаходяться в Луганську, Харкові, інших містах. Навіть у цій ситуації люди підтримують нас. Низький уклін нашим фанатам від усієї команди за те, що вони їздять за нами і допомагають нам. Я пишаюся нашими уболівальниками луганської «Зорі», - зазначив Вернидуб.

Як повідомляв УНІАН, "Зоря" виграла перший матч у харківського "Геліоса" в гостях (0:2) і практично вирішила питання з виходом в 1/4 фіналу турніру.