Кличко готовий вилікувати Ф'юрі своїми кулаками

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями IBF/WBA/WBO/IBO Володимир Кличко (64-3, 53 КО) прокоментував витівку британця Тайсона Ф'юрі (24-0, 18 КО), який з'явився на вчорашню прес-конференцію в костюмі Бетмена, повідомляє Isport з посиланням на телеканал Sky Sports.

"За весь час, що я перебуваю в боксі, це була сама видовищна прес-конференція. Ф'юрі цією витівкою в черговий раз показав свою невпевненість. Я був в шоці, коли він заявив, що накинеться на суддю, якщо той визнає мене переможцем. Я не міг повірити своїм вухам. Я постараюся вилікувати його своїми кулаками. Ми вже почали терапію, і він отримав першу консультацію", - зазначив українець.

"У мене немає недооцінки Ф'юрі. Тайсон дуже непередбачуваний боєць, який, напевно, сам поки не знає, що буде робити в нашому бою. Я впевнений, що всіх глядачів чекає напружене протистояння", - додав Кличко.

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко - Ф'юрі відбудеться 24 жовтня в Дюссельдорфі (Німеччина).