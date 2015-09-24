Збірна України зіграє в Кубку Девіса проти Австрії чи Португалії

В Сантьяго (Чилі) відбулося жеребкування Кубка Девіса сезону-2016 згідно якого в Першій групі Євро-Африканської зони збірна України розпочне виступи з другого кола, повідомляє Великий теніс України.

Суперник українців визначиться у протистоянні збірних Португалії та Австрії. У разі виходу у другий раунд австрійської збірної, збірна України зіграє з ними вдома, а якщо перемогу отримають португальці, то Україна проведе свій матч на виїзді.

На даний момент в рейтингу тенісних націй австрійці займають 28-у сходинку, а португальці - 35-ю. Збірна України зараз знаходиться на 20-му місці.

Команду Австрії в 2015 році представляли Олівер Марач, Олександр Пейя, Юрген Мельцер, Андреас Хайдер-Маурер, Домінік Тім і Джеральд Мельцер. За збірну Португалії в сезоні-2015 виступали Руї Машаду, Гаштао Еліаш, Жоао Соуза, Жоао Домінгеш і Федеріку Сілва Феррейра.

За свою історію збірна України тричі грала з командою Португалії: у 2000 і 2008 роках українці святкували перемогу з рахунком 4-1 і 5-0 відповідно), а зазнали поразки в сезоні 2011 (2-3). З австрійцями наші тенісисти зустрічалися лише один раз - у 2001 році збірна України поступилася з рахунком 1-4.

Матчі першого раунду Євро-Африканської зони Першої групи пройдуть 4-7 березня 2016 року. Поєдинки другого раунду - 15-17 липня 2016 року.