Кубок України: "Ворскла" переграла "Чорноморець", "Динамо" "Шахтар" і "Зоря" виявилися сильнішими клубів нижчих ліг

Завершилися перші матчі 1/8 фіналу Кубка України з футболу, в центральному з яких полтавська "Ворскла" обіграла одеський "Чорноморець" (1:0). Київське "Динамо", донецький "Шахтар" і луганська "Зоря" обіграли суперників з нижчих дивізіонів у гостях.

Крім того, в Кіровограді "Зірка" та "Олександрія" зіграли внічию - 1:1.

У центральному матчі цього етапу змагань прогнозовано перемогли гості, які зараз входять в 5-ку кращих команд вітчизняного чемпіонату. Єдиний гольовий момент стався в кінцівці першого тайму, коли гол забив Младен Бартуловіч - 0:1.

Найбільш результативним стало протистояння в Тернополі, де місцевий клуб був разгромлений донецьким "Шахтарем" - 0:5. Рахунок на 35-й хвилині відкрив Максим Малишев. На початку другого тайму дублем відзначився Бернард - на 47-й і 61-й хвилинах. А потім, протягом хвилини, Андрій Боярчук і Віктор Коваленко довели рахунок до розгромного.

У свою чергу, у грі в Харкові, де "Геліос" приймав "Металіст", все вирішив дубль Пилипа Будківського, який він оформив протягом 3-х хвилин - на 33-й і 36-й - 0:2.

Нарешті, в останньому матчі дня, в Києві, "Оболонь-Бровар" приймав "Динамо" і вже в середині першого тайму сам собі створив проблеми. Автогол на рахунку Костянтина Коваленка. А на 73-й хвилині Жуніор Мораєс довів перевагу "Динамо" до 2:0.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні дніпропетровський "Дніпро" в гостях виграв у донецького "Олімпіка" (2:0), луцька "Волинь" на чужому полі з таким самим рахунком обіграла "Миколаїв", а "Сталь" з Дніпродзержинська зіграла внічию з "Гірником" з Кривого Рогу - 1:1.