Кубок України: "Дніпро" і "Волинь" виграли перші матчі 1/8 фіналу, "Сталь" зіграла внічию

У Кубку України завершилися перші матчі 1/8 фіналу, в яких дніпропетровський "Дніпро" в гостях виграв у донецького "Олімпіка" (2:0), луцька "Волинь" на чужому полі з таким же рахунком обіграла "Миколаїв", а "Сталь" з Дніпродзержинська зіграла внічию з криворізьким "Гірником" - 1:1.

У грі в Києві між "Олімпіком" і "Дніпром" номінальні гості і фаворити гри з самого початку позначили свою перевагу. Вже на 16-й хвилині Євген Селезньов відкрив рахунок. Мінімальна перевага "Дніпра" в рахунку трималася до самої кінцівки, а вже в доданий арбітром час, на 92-й хвилині, Міхель Бабатунде подвоїв перевагу дніпропетровців - 2:0.

У свою чергу, "Волинь" у Миколаєві відчувала певні труднощі і зуміла вирішити результат гри лише в кінцівці. На 75-й хвилині гри Дмитро Козьбан відкрив рахунок, а на 89-й Редван Мемешев зробив перевагу "Волині" цілком комфортною перед повторною грою.

Не зміг виграти свій матч представник Прем'єр-ліги "Сталь", яка в дербі Дніпропетровської області, розійшлася миром з "Гірником" з Кривого Рогу - 1:1.

Пізніше сьогодні завершаться ще 5 матчів Кубка України.

Згідно з регламентом турніру на стадії 1/8 фіналу команди проводять по два матчі - вдома і на виїзді.