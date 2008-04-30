Олімпійський вогонь повернувся до Китаю після подорожі 20 країнами

Естафета стартує 2 травня

Олімпійський вогонь повернувся до Китаю після подорожі 20 країнами. Як повідомляє «Газета.Ру», з аеропорту Гонконгу, звідки до прибуття вогню були депортовані сім протибетських демонстрантів, його пронесуть територією Китаю. Урочиста церемонія зустрічі вогню пройшла в міжнародному аеропорту Чек-Лап-Кок. Сама естафета вулицями міста стартує 2 травня.

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