Кубок України, 1/8 фінала, "Чорноморець" - "Ворскла": відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Одесі відбудеться матч 1/8 фіналу Кубка України з футболу. в якому "Чорноморець" прийматиме на своєму полі полтавську "Ворсклу".

Це буде перша з двох ігор команд на цій стадії змагань.

У нинішньому сезоні одеський "Чорноморець" перебуває серед аутсайдерів УПЛ, займаючи передостаннє 13-е місце в турнірній таблиці. У свою чергу, полтавська команда з 14-ма набраними очками ділить 4-6 місця з дніпропетровським "Дніпром" і луцькою "Волинню".

Разом з тим, між собою команди в нинішньому сезоні ще не зустрічалися. Кубковий матч буде першим з двох поспіль. Другу гру команди проведуть у неділю, 27 вересня, в рамках 9-го туру Прем'єр-ліги також в Одесі.

На котируваннях букмекерських команд в сьогоднішньому матчі фаворитом є "Ворскла", на перемогу якої ставки приймаються з коефіцієнтом 1,66 до 1. У той же час, на нічию можна поставити з розрахунку 3,43 до 1, а на перемогу "Чорноморця" - 5,08 до 1.

Матч "Чорноморець" - "Ворскла" розпочнеться о 19.00. ТВ-трансляцію гри проведе телеканал 2+2.