Роналду виявив бажання залишити "Реал" - ЗМІ

Нападник мадридського "Реала" Кріштіану Роналду прийняв рішення покинути "королівський" клуб, повідомляє Проспорт з посиланням на іспанські ЗМІ.

Агент футболіста Хорхе Мендеш вже почав пошуки нового клубу для португальця.

Найбільш вірогідним результатом стане перехід Роналду в ПСЖ або "Манчестер Сіті". Однак, не відкидається варіант і з "Манчестер Юнайтед", кольори якого Кріштіану захищав у період з 2003 до 2009 року.

Основною причиною такого рішення лідера "Реала" називають його погані стосунки з новим тренером "вершкових" Рафаелем Бенітесом, який більше довіряє Гарету Бейлу, ніж Роналду.

Як повідомляв УНІАН, раніше Роналду заявивив, що вважає США ідеальним місцем для завершення футбольної кар`єри.