Делегація ВАДА ознайомилась з антидопінговою діяльністю в Україні

Метою візиту представників ВАДА стало ознайомлення з антидопінговою діяльністю в Україні, огляд Національного антдопінгового центру та лабораторії, перевірка їх відповідності міжнародним стандартам та вимогам ВАДА, повідомляє прес-служба НОК України.

Віце-президент НОК Равіль Сафіуллін подякував іноземній делегації за візит до України, відзначивши, що НОК у співпраці з Міністерством молоді та спорту і Комітетом з питань молодіжної політики, спорту та туризму Верховної Ради приділяють велику увагу питанням антидопінгової діяльності. Він відзначив, що в 2012 році для потреб національного центру та лабораторії було закуплено необхідне сучасне обладнання, узгоджене з ВАДА. Разом з тим, під час проектування будівництва НСК «Олімпійський» на його території було передбачено нове приміщення для антидопінгового центру. Нажаль, через складну економічну ситуацію не вдалося запустити його в експлуатацію, однак є надії, що стане можливим у найближчому майбутньому. За словами віце-президента НОК, є розуміння того, що робота щодо антидопінгового центру та лабораторії потребує удосконалення, однак діяльність нині діючого центру постійно триває.

Антидопінгова діяльність в Україні закріплена чинним законодавством – на цьому наголосив голова Юридичної комісії НОК Павло Костенко. Він також поінформував учасників зустрічі, що найближчим часом НОК завершить роботу щодо створення Спортивного арбітражного суду, який розглядатиме серед усіх інших і питання щодо використання допінгу.

За словами представників ВАДА, під час візиту їм вдалося детально ознайомитися з роботою національного антидопінгового центру та лабораторії. Вони також підкреслили, що цього року були внесені зміни в Кодекс ВАДА, що потребує додаткової роботи та приведення у відповідність на національному рівні. «Україна має сильних спортсменів, у вас дуже авторитетний і впливовий Національний олімпійський комітет. Тому необхідний потужний Національний антидопінговий центр, який повинен бути ефективним та виконувати усі покладені на нього завдання. Задля подальшого розвитку української лабораторії ми плануємо закріпити її за однією з найкращих світових лабораторій», - наголосили представники ВАДА.

Директор Національного антидопінгового центру України Іван Курліщук подякував делегації ВАДА за візит та висловив сподівання, що ті кроки, які були спільно окреслені, за підтримки Міністерства молоді та спорту, Національного олімпійського комітету дозволять вивести антидопінгову діяльність в нашій країні на більш якісний рівень.