Квитки на матч "Динамо" - "Шахтар" будуть коштувати від 100 гривень

23 вересня о 12:00 почнеться реалізація квитків на центральний матч 11-го туру Ліги Парі-Матч сезону 2015/16 між ФК «Динамо» (Київ) і «Шахтар» (Донецьк), повідомляє офіційний сайт київського клубу.

Шанувальникам ФК «Динамо» (Київ) доступні квитки в паблік-сегменті (100, 120, 200, 250, 300 та 400 гривень) і бізнес-сегмента (600 і 800 гривень, без фуршету, але з можливістю придбати їжу та напої в лобі зона).

Каси відкриті щодня з 10:00 до 19:00 біля станції метро «Олімпійська». В день матчу каси працюють до завершення першого тайму гри.

Матч відбудеться 16 жовтня у Києві на НСК «Олімпійський». Початок гри о 19:00.