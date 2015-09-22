Фанат Роджера Федерера провів 11 років у комі і був в шоці від результатів улюбленця

Фанат швейцарського тенісиста Роджера Федерера іспанець Хесус Апарісіо, який 12 грудня 2004 року потрапив в автомобільну аварію і впав в тривалу кому, був в шоці, дізнавшись про результати свого кумира за останні 11 років, повідомляє Євроспорт.

Коли хлопець впав у кому, швейцарцю було 23 роки і він виграв свій четвертий титул на US Open.

27 серпня 2015 року Апарісіо прийшов у свідомість і першим ділом зателефонував матері. Не забув Хесус дізнатися і про кар'єру Федерера.

«Ця думка спалахнула в моїй голові, і я запитав про Роджера. Я думав, що він закінчив. Коли дізнався, що він у 34 роки все ще грає і займає друге місце в рейтингу, то подумав, що мене розігрують.Дізнавшись, що він виграв 17 турнірів «Великого шолома», я закрив обличчя руками. Дуже сподіваюся побачити Федерера на корті до того, як він завершить кар'єру», – сказав Апарісіо.

Як повідомляв УНІАН, у фіналі US Open-2015 Федерер програв Новаку Джоковічу і не зумів завоювати 18-й титул турніру серії "Великого шолома".