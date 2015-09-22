"Динамо" дозволило зіграти всім орендованим футболістам "Говерли" в очному матчі УПЛ

Головний тренер «Говерли» В'ячеслав Грозний заявив, що всі орендовані динамівці зіграють проти «Динамо» у матчі 9-го туру Прем'єр-ліги, повідомляє Tribuna.com.

Зокрема, Грізний зазначив: «До матчу з «Динамо» я готую весь боєздатний склад – окрім Цурікова, який отримав четверту жовту в матчі з «Чорноморцем». «Динамо» дозволило зіграти всім орендованим у них футболістам «Говерли». Інакше ми б просто не приїхали в Київ, бо грати більше нікому. «Динамо» після нас чекає матч Ліги чемпіонів, так що навряд чи їм хотілося залишитися без ігрової практики напередодні цього. Тим більше, що наші футболісти апріорі слабкіше гравців «Динамо», раз вони віддали їх нам в оренду».

«Я вже неодноразово говорив, що потрібно внести пункт до регламенту, щоб орендовані гравці могли грати проти всіх і завжди. Адже завдання клубів, які беруть їх в оренду, надавати їм ігрову практику», - додав тренер.

Матч 9-го туру української футбольної Прем'єр-ліги "Динамо" - "Говерла" відбудеться в суботу, 26 вересня, на НСК "Олімпійський". Гра розпочнеться о 19.30.