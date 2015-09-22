Шахіст Ельянов вдруге поспіль обіграв росіянина і вийшов у чвертьфінал Кубка світу

Матч завершився з рахунком 2,5:1,5 очка, повідомляє офіційний сайт змагань.

Після двох днів змагань, де обидві основні партії з класичним контролем часу завершилися внічию - 1:1, сьогодні суперники зійшлися в бліці. Перша партія, в якій білими діяв Яковенко, завершилася внічию, а в другій вже Ельянов грав білими і зумів провести атаку під час якої загнав суперника в непросте становище. До того ж, у росіянина був часовий цейтнот. Коли Яковенко залишилося менше хвилини на роздуми над черговим ходом (47 секунд), він визнав свою поразку.

Зазначимо, що туром раніше, в 1/16 фіналу Ельянов обіграв іншого росіянина Олександра Грищука, а Яковенко, в свою чергу, був сильнішим за українця Василя Іванчука.

Як повідомляв УНІАН, Кубок світу з шахів проходить у Баку (Азербайджан) з 10 вересня по 5 жовтня.