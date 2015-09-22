"Шахтар" подав апеляцію на попередження Срни в матчі Ліги чемпіонів з "Реалом"

Донецький "Шахтар" подав апеляцію в УЄФА з приводу попередження, яке Даріо Срна отримав у матчі першого туру Ліги чемпіонів, повідомляє "Футбол 1".

На 54-й хвилині матчу в Мадриді Срна отримав жовту картку за занадто бурхливу реакцію на рішення арбітра призначити пенальті у ворота гірників. Суддя призначив 11-метровий за нібито гру рукою Срни. На відеоповторі було видно, що рішення судді було помилковим. М'яч влучив у спину хорватського легіонера гірників і він не грав рукою.За хвилину гравець "Реала" Кріштіану Роналду реалізував пенальті.

Суддя призначив пенальті на 54-й хвилині матч за рахунку 1:0 на користь "Реала".

Як повідомляв УНІАН, матч "Реал" - "Шахтар" закінчився з рахунком 4:0.