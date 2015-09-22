Тенісистка Світоліна вийшла у друге коло турніру в Токіо

У Токіо (Японія) завершилися матчі першого кола за участю українських тенісисток в рамках турніру серії WTA Premier з призовим фондом понад 880 тис. доларів Toray Pan Pacific Open, де Еліна Світоліна переграла співвітчизницю Ольгу Савчук, повідомляє офіційний сайт змагань.

В "українському дербі" Світоліна не мала особливих проблем у грі з Савчук дозволивши суперниці взяти лише два гейми - 6:2, 6:0. Досить сказати, що матч тривав менше години 57 хвилин 55 секунд за офіційним хронометражем WTA. До цього в Токіо Савчук успішно пройшла кваліфікаційний турнір, обігравши трьох суперниць поспіль.

Також зуміла пробитися через кваліфікацію в основний турнір Катерина Бондаренко, яка в першому ж матчі зійшлася з іспанкою Карлою Суарес-Наварро. Якщо рівно тиждень тому на іншому турнірі в Токіо українка сенсаційно обіграла іспанку, то сьогодні суперниця взяла реванш - 7:6, 6:2.

Крім того, ще одна українка - Катерина Козлова - виступала на турнірі в Сеулі (Південна Корея) Korea Open Tennis, де в матчі першого раунду за 1 годину 13 хвилин програла 29-й ракетці світу румунці Ірині-Камелії Бігу, посіяній на турнірі під 1-м номером, - 2:6, 4:6.

Турніри в Токіо та Сеулі триватимуть до 27 вересня.