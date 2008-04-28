Оголошено символічну збірну англійського футболу

Асоціація професійних гравців Англії (PFA) оголосила збірну Прем`єр-ліги цього сезону.

До збірної ввійшли троє кращих бомбардирів сезону. Це Кріштіану Роналду з "Манчестер Юнайтед" (він же названий Гравцем року), Фернандо Торрес з "Ліверпуля" і представник "Арсенала" Еммануэль Адебайор. У сумі троє забили вже 96 м`ячів у прем`єр-лізі.

Місце в центрі півзахисту разом з капітаном мерсісайдців Стівеном Джеррардом зайняв молодий "канонір" Цеск Фабрегас. Зліва від іспанця розташувався Ешлі Янг з "Астон Вілли".

У центрі оборони стоїть пара з "Манчестер Юнайтед". Ріо Фердінанд і Неманья Відіч представляють у збірній кращий захист Прем`єр-ліги, що пропустив лише 21 м`яч в 36 зустрічах.

По краях двоє флангових захисників "Арсеналу" - Гаель Кліші та дебютант нинішнього сезону Бакарі Санья. Місце в воротах зайняв Девід Джеймс з "Портсмута". Ветеран в чудовій формі і навіть зміг повернути собі місце в збірній Англії.

Отже...

Збірна Прем`єр-ліги за підсумками сезону за версією PFA Голкіпер: Девід Джеймс ("Портсмут").

Захист: Бакарі Санья, Гаель Кліші (обидва - "Арсенал), Ріо Фердінанд, Неманья Відіч (обидва - "Манчестер Юнайтед").

Півзахист: Кріштіану Роналду ("Манчестер Юнайтед"), Стівен Джеррард ("Ліверпуль"), Цеск Фабрегас ("Арсенал"), Ешли Янг ("Астон Вілла").

Напад: Фернандо Торрес ("Ліверпуль"), Еммануэль Адебайор ("Арсенал").