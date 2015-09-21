Роналду назвав США ідеальним місцем для завершення кар'єри

Нападаючий мадридського футбольного клубу «Реал» Кріштіану Роналду заявив, що хотів би завершити кар'єру в США, повідомляє Lenta.ru з посиланням на іспанську AS.

«США — чудова країна. Тут створені всі умови для життя. Футбол тут так само дуже швидко розвивається. Я буду щасливий, якщо зможу зробити його ще краще. Сподіваюся приїхати сюди грати», — сказав 30-річний футболіст.

Французький «ПСЖ» під час літнього трансферного вікна пропонував 150 мільйонів євро за трансфер Кріштіану Роналду, але мадридці відмовилися вести переговори. Президент «Реала» Флорентіно Перес заявив, що іспанський футбольний клуб готовий продати нападника за один мільярд євро.

Роналду перейшов в «Реал» з «Манчестер Юнайтед» в 2009-му році за 93 мільйони євро. В складі англійського та іспанського клубів 30-річний футболіст виграв 16 турнірів, включаючи національні чемпіонати, Кубки і Суперкубки Англії, дві Ліги чемпіонів, Суперкубок УЄФА і Клубний чемпіонат світу.

Нападник тричі визнавався кращим футболістом року за версією ФІФА. У складі збірної Португалії Роналду провів 122 матчі і забив 55 м'ячів.