Жіноча збірна України зі стрільби з лука посіла 2-е місце на передолімпійському турнірі в Ріо-де-Жанейро

Українки виступали у складі Лідія Січенікова, Вероніка Марченко, Анастасія Павлова, повідомляє прес-служба Федерації стрільби з лука України.

На шляху до фіналу українки перемогли італійок (6:2), у чвертьфіналі – росіянок (5:4), у півфіналі – американок (5:1), а у фіналі програли команді Південної Кореї (0:6).

У матчі за бронзу китаянки перемогли американок (6:2).

У чоловічому турнірі найсильнішою стала збірна Китаю, яка взяла верх у фіналі над командою Канади (6:0). Третє місце у голландців, які перемогли лучників з Тайваню (5:3).

Збірна України (Георгій Іваницький, Маркіян Івашко, Віктор Рубан) вибула з боротьби у чвертьфіналі, програвши команді Тайваню (0:6) і розділивши 5-8 місця.

Як повідомляв УНІАН, Ігри XXXI Олімпіади пройдуть з 5 по 21 серпня 2016 року в Ріо-де-Жанейро (Бразилія).