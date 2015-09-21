7 українських спортсменів виступатимуть на Чемпіонаті Європи з настільного тенісу
15:51, 21 вересня 2015Спорт
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Оприлюднено склад національної збірної України на чемпіонат Європи з настільного тенісу.
Коу Лей став бронзовим призером Єропейських ігор в Баку / noc-ukr.org
Наша збірна буде представлена 7 тенісистами, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.
Лідером команди є бронзовий призер I Європейських ігор 2015 року в Баку Коу Лей.
Склад команди виглядає таким чином: жінки - Біленко Тетяна, Гапонова Ганна, Песоцька Маргарита; чоловіки - Коу Лей, Катков Іван, Жмуденко Ярослав, Дідух Олександр.
Команда проводить тренувальний збір на своїй базі в Умані, після чого одразу відправиться на континентальну першість.
Чемпіонат Європи з настільного тенісу проходитиме з 25 вересня по 4 жовтня у Єкатеринбурзі (Росія). Понад 800 спортсменів контенту розіграють 18 комплектів нагород у командних, парних та одиночних розрядах.
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