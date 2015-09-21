Головний тренер "Динамо" Ребров про отруєння Ярмоленко: Сподіваюся, що надалі подібних "проколів" у нього не буде
14:53, 21 вересня 2015Спорт
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Головний тренер «Динамо» Сергій Ребров після матчу з «Волинню» (2:0) прокоментував хворобу Андрія Ярмоленка.
Ребров покартав Ярмоленко за халатність / fcdynamo.kiev.ua
Зокрема, Ребров заявив телеканалу "Футбол 1" наступне:
- Я сподіваюся, що надалі подібних «проколів» у нього не буде. Ми всі вчимося на власних помилках, і тепер, в подальшому, не тільки Андрій, але й інші футболісти будуть ретельніше ставитися до власного харчування.
Як повідомляв УНІАН, через хворобу Ярмоленко змушений був пропустити стартовий матч Ліги чемпіонів проти португальського "Порту", який відбувся 16 вересня і завершився з рахунком 2:2.
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